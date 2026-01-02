Son Mühür- NBA'de All Star oylamasında her geçen gün yukarılara tırmanan Alperen Şengün, bu sezonki başarılı performanslarına bir yenisini Brooklyn deplasmanını ekledi.

Sol baldırındaki ağrı nedeniyle iki maç dillendirilen Alperen Şengün'ün 34 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Houston rakibi Brooklyn'i 96-120'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Alperen karşılaşmayı 20 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Durant'ın yıldızı parlıyor...



Bu sezon performansını her geçen maç yukarı taşıyan Kevin Durant, 22 sayı, 5 ribaund ve 11 asistle galibiyette öne çıkan isimler arasında yer aldı.



Amen Thompson 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla, Tari Eason ise 15 sayı, 9 ribaundluk performansla istatistik kağıtlarını doldurdu.

Ev sahibi Brooklyn'de 21 sayıyla oynayan Cam Thomas ve 14 sayıyla oynayan Ziaere Williams ayakta kalan az sayıdaki oyuncu olarak dikkati çekti.

Houston bu galibiyetle NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma, Spurs ve Denver'in ardından dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.