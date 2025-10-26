Son Mühür- Evinde fenalaşan Fatih Ürek’in 20 dakika boyunca kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcının günlerdir uyutulduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sosyal medyada “durumu kötüleşti” iddiası

Son günlerde sosyal medyada Ürek’in sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddialar gündeme geldi. Sanatçının yakınlarının hastaneye çağrıldığı yönündeki haberler, sevenlerini endişelendirdi.

Hastaneden resmi açıklama

Kamuoyundaki iddiaların ardından Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

Tedavi süreci yakından takip ediliyor

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu, ancak tedavisinin halen yoğun bakımda sürdüğü ifade edildi. Ürek’in sağlık ekibi tarafından titizlikle izlendiği ve iyileşme sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı belirtildi.