Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olma özelliğini taşıyan bu özel gök olayı, astronomi tutkunlarına muazzam bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Hasat dolunayı ne zaman, Eylül Dolunayı saat kaçta görülecek, dolunay hangi burçta gerçekleşecek soruları arama motorlarında zirveyi zorluyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Eylül ayının son günlerine doğru gökyüzünde büyüleyici bir doğa olayına tanıklık edeceğiz. Astroloji tutkunları ve gök bilim meraklıları, bu yıl Koç burcunda meydana gelecek olan eşsiz Eylül Dolunayı için adeta nefesini tuttu. Özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında Hasat Dolunayı ne zaman çıkacak, Eylül ayı dolunayı saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek gibi aramalar en üst sıralara tırmandı. Her yıl sonbaharın gelişini müjdeleyen, gökyüzünde pırıl pırıl bir manzara ortaya çıkaran bu ikinci süper Ay, sadece görsel güzelliğiyle değil, taşıdığı özel isimle de dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece bir gök olayı değil, aynı zamanda yılın en önemli astrolojik dönüm noktalarından biri olarak kabul gören 2026 Hasat Dolunayı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

2026 EYLÜL DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Gözünü gökyüzüne çevirenler için takvimler nihayet netleşti. Uzmanların paylaştığı verilere göre merakla beklenen Eylül Dolunayı, 26 Eylül tarihinde tüm ihtişamıyla kendini gösterecek. Akşam saat 18.40 itibarıyla gökyüzünde yükselmeye başlayacak olan bu eşsiz Ay evresi, gece boyunca parlaklığını koruyarak sabahın ilk ışıklarına kadar net bir şekilde gözlemlenebilecek. Özellikle Koç burcunda gerçekleşecek olması, astroloji dünyasında da büyük bir beklenti ve heyecan yaratıyor. Havanın açık ve bulutsuz olduğu bölgelerde dolunayın o büyüleyici parlaklığı çıplak gözle çok rahat bir şekilde izlenecek. Fotoğraf tutkunları için de o gece gökyüzünde harika kareler yakalama fırsatı doğacak.

HASAT DOLUNAYI NE ANLAMA GELİYOR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Birçok kişi, dolunayın adının rengiyle, büyüklüğüyle veya şekliyle ilgili olduğunu düşünse de işin aslı tamamen kültürel bir geleneğe dayanıyor. Astronomi takviminde Sonbahar Ekinoksu'na en yakın tarihte meydana gelen bu görkemli gök olayı, dünya genelinde "Hasat Dolunayı" (Harvest Moon) olarak adlandırılıyor. Bu ismin kökeni, Kuzey Amerika'daki yerli toplulukların tarım alışkanlıklarına kadar uzanıyor. Eski dönemlerde teknoloji ve aydınlatma imkanları yokken çiftçiler, sonbahar ekinoksu döneminde gökyüzünü aydınlatan bu parlak dolunayın yoğun ışığından faydalanarak gece geç saatlere kadar tarlalarda ekinlerini hasat edebiliyordu. Dolayısıyla Hasat Dolunayı ismi, Ay'ın fiziksel veya görsel bir özelliğinden ziyade, tamamen tarımsal hasat mevsiminin en yoğun günlerine denk gelmesinden kaynaklanıyor. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu geleneksel isim, günümüzde de astronomi dünyasında geçerliliğini koruyor.