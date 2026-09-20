Pusula Finans Holding A.Ş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Holding A.Ş ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait soruşturma ve operasyonlara dair Tera Portföy'den açıklama geldi. Fonlara dair iade talimatlarının kısa süre içerisinde yoğunlaştığı ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye varan çıkış talebi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir" denildi. Açıklamada bünyelerinde bulunan 7 adet fonun iadelerinin gerçekleştirildiği ancak18 Eylül 2026'da Takasbank nezdindeki hesaplarına işlem kısıtı getirilmesi nedeniyle ödemelere devam edilemediği belirtildi. Üst yönetim ve icra ekiplerinin görevinin başında olduğu belirtilen açıklamada "Yatırımcılarımızın güncel bilgiler için şirketimizin açıklamalarını, SPK duyurularını ve ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) bildirimlerini takip etmelerini rica ederiz. Sürecin yatırımcılarımızın hakları gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

826 milyar TL'lik kriz

Pusula ve Tera Portföy’de başlayan ödeme sorunları, SPK’nın yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 fonu tasfiye etmesiyle 826 milyar TL’lik bir kriz ortaya çıkmıştı. Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticisi Emre Alkin ve Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan hakkında gözaltı kararı verilmesi ve ortaya çıkan para transferleri MASAK tarafından derinlemesine inceleniyor.

300 milyar TL çıkış talebi

Yaşanan gelişmelerin ardından para iadeleri ile ilgili Tera Portföy'ün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği açıklama şöyle oldu:

"Fon iade taleplerine ve ödeme süreçlerine ilişkin güncel durumu yatırımcılarımız ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Fonlarımıza yapılan girişlerin yatırıma dönüştürüldüğü dönemde iletilen iade talimatları, kısa süre içerisinde yoğunlaşmış ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye varan topyekûn bir çıkış talebine dönüşmüştür. Bu taleplerin eş zamanlı olarak karşılanması için gereken nakit ihtiyacı, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülme süreciyle birlikte yönetilmektedir. Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir.

Bu süreçte, Kurul kararı uyarınca tasfiye kapsamı dışında kalan fonlarımızın bir bölümünde, yatırımcılarımızın satış talimatlarına ilişkin ödemeler şirketimiz tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için verilen iade talimatlarının ödemesi 16,17 ve 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu talimatlara ilişkin olarak yatırımcılarımızın Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'den ilgili tarihlere ilişkin alacağı kalmamıştır.

İşlem kısıtı geldiği için ödemelere devam edilemedi.

Ancak 18 Eylül 2026 tarihinde Takasbank nezdindeki hesabımıza getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcılarımıza yapılan ödemelere devam edilememiştir.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin, önceki açıklamamızda paylaşıldığı üzere, SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Üst yönetim ve icra ekipleri görevinin başında

Grubumuzun üst yönetimi ve icra ekipleri görevlerinin başındadır. Ekiplerimiz; yatırımcılarımızın birikimlerine erişebilmesi, ödeme süreçlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili tutarların kullanılabilir hâle gelmesi için süreci ilgili kurumlarla yakından takip etmekte ve sorumluluğumuz kapsamındaki tüm adımları eksiksiz olarak atmaya devam etmektedir. İlgili kurumlar ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iş birliği içerisinde çalışmaya, talep edilen tüm bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

