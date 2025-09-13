Hakem Alper Akarsu, Süper Lig'de yükselen genç hakemlerden biri olarak son dönemde öne çıkıyor. Özellikle tarafsız ve disiplinli yönetim tarzıyla futbol kamuoyunun ilgisini çeken Akarsu, Ankara bölgesinden yetişmiş tecrübeli isimler arasında yer alıyor.

Kimdir?

Alper Akarsu, 9 Ekim 1995’te Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. 29 yaşında olan Akarsu, üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı ve hakemlik kariyerine 2014 yılında amatör liglerde dördüncü hakem olarak başladı. Gelişim sürecinde Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. Lig ve alt liglerde çok sayıda karşılaşmada görev aldı. 2023-2024 sezonunda Kayserispor–Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig’de ilk kez orta hakem olarak görev yaptı ve performansıyla dikkat çekti.

Nereli, Kaç Yaşında?

Alper Akarsu aslen Ankaralı ve halen Ankara bölgesine bağlı olarak görev yapıyor. Doğum yılı 1995 olan Akarsu, 29 yaşında. Çocukluğunu ve eğitim hayatını Ankara’da geçirdi. Mesleğine de Ankara merkezli olarak devam ediyor.

Hangi Takımlı?

Hakem Alper Akarsu'nun tuttuğu takım ile ilgili kamuoyunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hakemler etik gereği tarafsızlık ilkesinden dolayı hangi takımı tuttuklarını açıklamazlar ve bu konuda kamuoyuna bir bilgi vermezler. Akarsu da futbolseverler ve takımlar açısından tarafsız bir yönetim sergilemeye özen gösteriyor. Sahadaki disiplinli duruşu ve kararlarıyla kısa sürede birçok üst düzey karşılaşmada görev alma fırsatı yakaladı.

Süper Lig’de başarı grafiği yükselen Alper Akarsu, genç yaşına rağmen istikrarlı kararları ve oyun disiplinine verdiği önemle futbol dünyasında gelecek vadeden hakemler arasında gösteriliyor.