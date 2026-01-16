Haberde aktarılan bilgilere göre, Galatasaray’ın projesine sıcak bakan Can Armando Güner, sürecin FIFA kaynaklı bir soruna yol açmaması için Almanya’ya döndü. 2008 doğumlu futbolcunun, Mönchengladbach U-19 takımıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray’ın, Can Armando Güner’i ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle ortak bir noktada buluşmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

B planı sezon sonu