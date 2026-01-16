Son Mühür - Galatasaray, genç kanat oyuncusu Can Armando Güner transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz hafta İstanbul’a getirdiği 18 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı, sürecin ise kulübü Borussia Mönchengladbach ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda netlik kazanacağı aktarıldı.
Almanya'ya dönmüştü
Haberde aktarılan bilgilere göre, Galatasaray’ın projesine sıcak bakan Can Armando Güner, sürecin FIFA kaynaklı bir soruna yol açmaması için Almanya’ya döndü. 2008 doğumlu futbolcunun, Mönchengladbach U-19 takımıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Transfer bu ay bitebilir
Galatasaray’ın, Can Armando Güner’i ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle ortak bir noktada buluşmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
B planı sezon sonu
Borussia Mönchengladbach’ın anlaşmaya sıcak bakmaması durumunda Galatasaray’ın transferi sezon sonuna erteleyeceği ifade edildi. Bu ihtimalde genç futbolcunun sezon bitiminde sarı-kırmızılı ekibe katılacağı aktarıldı. Süreç devam ederken Can Armando Güner’in, Galatasaraylı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli’yi sosyal medya hesabından takibe aldığı, Abdullah Kavukcu’nun da genç oyuncuyu takip ettiği belirtildi.