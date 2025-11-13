İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan B. ailesi, yaşadıkları gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ailenin 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, anne ve babanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yaşanan trajik olayla ilgili polis detaylı soruşturma başlattı.

Almanya'dan gelen ailenin acı sonu

9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelen ve Fatih'teki bir otelde konaklamaya başlayan Servet ve Çiğdem B. çifti ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3), 12 Kasım tarihinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuklar, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin babası Servet B.'nin entübe edildiği, anne Çiğdem B.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Midye ve restoran yemeği İddiası

Polis ekipleri, ailenin yaşadığı rahatsızlığın kaynağını tespit etmek üzere kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk belirlemelere göre, ailenin 11 Kasım günü Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye tükettiği ve aynı gün bir restoranda da yemek yediği tespit edildi.

İddialara göre, aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetleri üzerine aile bireyleri 12 Kasım'da yakındaki hastanelere başvurdu. Burada uygulanan ayakta tedavinin ardından taburcu edilen aile, tekrar otele döndü.

Küçük Masal'ın hareketsizliği üzerine geri dönüş

Otele döndükten kısa bir süre sonra anne Çiğdem B.'nin, kızı Masal B.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etmesi üzerine durumun ciddiyeti anlaşıldı. Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri, tüm aile bireylerini yeniden hastaneye kaldırdı. Maalesef, bu ikinci hastane sevki sırasında küçük çocuklar hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla otelin güvenlik kamerası kayıtlarını muhafaza altına alırken, konuyla ilgili görgü tanığı olabilecek 4 kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturma, zehirlenmenin kesin nedenini ve sorumlularını ortaya çıkarmak üzere titizlikle sürdürülüyor.