Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı’nda yapılan uygulamada, B.K. yönetimindeki 34 KPH 565 plakalı otomobil durduruldu.

“Evimde unuttum”

Sürücüden ehliyetini göstermesi istenirken B.K., “Evimde unuttum” diyerek mazeret üretti. Ancak ekiplerin sistem üzerinden yaptığı incelemede, sürücünün ehliyetinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl süreyle geri alındığı tespit edildi.

Hem sürücüye hem araç sahibine para cezası

Yapılan tespitin ardından sürücü B.K.’ya ve yolcu konumundaki araç sahibine toplam 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibinin de ehliyetsiz olması nedeniyle otomobil, teslim edilmek üzere başka bir kişiye çağrıldı.

Aracı almaya gelen kişi de ehliyetsiz çıktı

Aracı teslim almaya gelen D.S. isimli şahsın da yapılan kontrollerde ehliyetine daha önce “alkollü araç kullanmak” nedeniyle el konulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine otomobil, ekiplerin yönlendirmesi ile başka bir kişiye teslim edildi.