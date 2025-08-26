Son Mühür- İsrail’in Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline getiren İsrail’in politikalarından baş sorumlu isimler arasında yer alan Savunma Bakanı İsrael Katz’ın hedefinde Brazilya Devlet Başkanı Lula vardı.

2024’de İsrail’in Gazze’deki katliamlarını soykırım olarak nitelendiren Lula, İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti.

Brezilya’yı İran gibi rejimlerin yanında yer almakla eleştiren İsrail Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Hamaney’in Lula’nın iplerini tuttuğunu gösteren bir yapay zeka görseli paylaştı.

Lula gerçek yüzünü ortaya koydu...

Açıklamasında ‘’Brezilya Devlet Başkanı Lula Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım dönemde Holokost'un anısını saygısızlık ederek zedelediğinde, özür dileyene kadar onu İsrail'de istenmeyen kişi ilan etmiştim.’’ Hatırlatmasında bulunan Katz,

‘’Şimdi ise, Holokost'u açıkça inkar eden ve İsrail Devleti'ni yok etme tehdidinde bulunan İran gibi rejimlerin yanında yer alarak, Brezilya'yı antisemitizm ve İsrail'e karşı nefreti önlemek için kurulmuş uluslararası bir kuruluş olan IHRA'dan çekerek, açık bir antisemit ve Hamas destekçisi olarak gerçek yüzünü ortaya koydu.

İsrail Savunma Bakanı olarak şunu söylüyorum: Lula ve müttefiklerinin yardımı olmadan bile, radikal İslamcılığın kötülük eksenine karşı kendimizi savunmayı bileceğiz.

Bu kişinin başkanınız olması, harika Brezilya halkı ve Brezilya'daki İsrail'in pek çok dostu için bir utançtır.’’ Mesajı verdi.