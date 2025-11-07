Son Mühür- Almanya’nın Hamburg kentinde 26 yıl önce kaybolan Hilal Ercan için arama ve farkındalık çalışmaları yeniden hareketlendi. Henüz 10 yaşındayken evinden şekerleme almak için çıkan ve bir daha haber alınamayan Hilal’in dosyası, yıllar sonra yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

“Kız kardeşime ne yaptın?”

Kayıp kızın ağabeyi Abbas Ercan (38), şehrin en yoğun bölgelerinden Winterhude’deki bir inşaat iskelesine dev bir pankart astırdı. Üzerinde “Kız kardeşime ne yaptın?” yazılı afiş, hem kamuoyunun hem de soruşturma makamlarının dikkatini yeniden olaya çekmeyi amaçlıyor.

Aile, Hilal’le ilgili bilgi sağlayabilecek kişilere 100 bin Euro (yaklaşık 4,8 milyon TL) ödül verileceğini açıkladı.

Şirketten kampanyaya destek

Meyve suyu üreticisi True Fruits, dört hafta boyunca Hilal Ercan’ın fotoğrafını smoothie şişelerine basarak arama kampanyasına destek vereceğini duyurdu. Şirket, aynı uygulamanın Almanya’da kayıp olan bir diğer genç kadın Scarlett Salice (26, Bad Lippspringe) için de geçerli olacağını açıkladı.

Yıllardır çözülemeyen kayıp dosyası

Hilal’in kaybolduğu dönemde soruşturma kapsamında bir şüpheli tarafından itirafta bulunulmuş ancak zanlı daha sonra ifadesini geri çekmişti. Aradan geçen yıllara rağmen dosyada somut bir ilerleme sağlanamadı. Son olarak 2022’de Hamburg’daki Volkspark bölgesinde geniş çaplı bir arama yapılmış ancak hiçbir bulguya ulaşılamamıştı.

Toplumdan destek çağrısı

Ailenin ve kampanyaya destek veren kuruluşların amacı, 26 yıldır çözülemeyen kayıp dosyasını yeniden görünür kılmak ve olayın aydınlatılması için yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamak.

Arama seferberliği kent genelinde sürerken, yetkililer her türlü ihbarın dikkatle değerlendirileceğini belirtiyor.