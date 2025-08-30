Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Red Bull Arena'da Heidenheim’ı ağırladı. Karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıktı ve rakibini 2-0 mağlup etti.

Leipzig, maçın 48. dakikasında Christoph Baumgartner’in golüyle öne geçti. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 78. dakikada Romulo’nun klas topuk golüyle farkı ikiye çıkardı.

Romulo dikkat çekti

Göztepe’den rekor bedelle Leipzig’e transfer olan Romulo, attığı şık golle taraftarların beğenisini kazandı. Genç oyuncu, takımının hücumdaki etkili performansını güçlendirdi ve sezonun ilerleyen haftalarında da katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu galibiyetle Leipzig, puanını 3’e yükseltti ve sezonun ilk galibiyet sevincini yaşadı. Heidenheim ise ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı ve sıralamada geride kaldı.