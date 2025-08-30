Son Mühür- Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenilmesinin ardından görevine son verilen Jose Mourinho, Türkiye’deki teknik direktörlük serüvenini tamamladı. Büyük umutlarla getirilen deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak ülkesi Portekiz’e dönme kararı aldı.

Tek başına ayrıldı

Türkiye’ye geldiğinde havaalanında yüzlerce Fenerbahçe taraftarının coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan Mourinho, bu kez yalnız başına görüntülendi. Havaalanında hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen teknik adam, sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

Sessiz kalışı sosyal medyada konuşuldu

Mourinho’nun, gidişi sırasında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, telefonuyla ilgilenmesi de kameralara yansıdı. Sosyal medyada ise, gelişinde büyük kalabalıkların karşıladığı ünlü teknik direktörün, ayrılışında yalnız olması çokça tartışıldı.