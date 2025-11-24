Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Afrika ülkesi Angola'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Afrika Zirvesi'ne katıldı. Zirve sonrası başkent Luanda'da gazetecilerle bir araya gelen Merz, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planı ile ilgili yapılan görüşmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre görüşmelerinde sağlanan ilerleme memnuniyetle karşılandı

Friedrich Merz, Cenevre'deki barış görüşmelerinin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, bu görüşmelerde bazı soruların netleşmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ancak Merz, Ukrayna’da barışın bir gecede sağlanamayacağının altını çizdi ve "Biz Avrupalılar bir an önce ateşkes ve Ukrayna'da barış sağlanması konusunda hemfikiriz, ancak bu uzun bir süreç" dedi.

Avrupa’nın güvenliği ve çıkarları üzerinde vurgulanan noktalar

Almanya Başbakanı, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti. "Bizim için önemli olan, Avrupa'nın çıkarlarını ve egemenliğini ilgilendiren konularda bizim onayımızı almadan Ukrayna için bir barış planı olamayacağıdır," diyen Merz, Avrupa'nın bu dönüm noktasında birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Cenevre’de ortak tutum belirleme hedefi

Merz, Cenevre görüşmelerinin öncelikli amacının, Ukrayna, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’ya karşı ortak bir tutum belirlemek olduğunu vurguladı. Bu tutum, devlet ve hükümet başkanları arasında da değerlendirilecek ve bir sonraki adımların atılması için zemin hazırlanacak. Merz, Rusya'nın bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ve Rusya'nın masaya oturması gerektiğini belirtti.

ABD'nin barış planındaki değişiklikler ve Rusya’nın rolü

Başbakan Merz, ABD’nin önerdiği barış planının önemli ölçüde değiştirildiğini ve bu değişikliklerin yeni bir dinamizm kazandırdığını belirtti. Ancak, barışın sağlanabilmesi için belirleyici adımın Rusya’dan gelmesi gerektiğini ifade etti. "Rusya'ya büyük baskı uygulamamız gerektiğini şiddetle savundum," diyen Merz, Rusya'nın masaya oturmasının barış sürecinin ilerlemesi için kritik olduğunu söyledi.

Ukrayna’ya sürekli destek mesajı

Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini belirten Merz, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın çıkarlarını ortak çıkarları olarak gördüklerini vurguladı. "Ukrayna'nın tek taraflı toprak tavizlerine zorlanmaması gerekir. Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için güçlü silahlı kuvvetlere ve sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı vardır," dedi. Merz, Ukrayna'nın gelecekteki savunma ihtiyaçları için AB ve NATO üyelerinin onayını gerektiren her türlü anlaşmanın Avrupa ortaklarının uzlaşmasını gerektirdiğini ekledi.

Trump’ın Ukrayna'ya barış planı üzerine yapılan açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yönelik 28 maddelik barış planına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın anlaşmayı bu hafta içinde kabul etmesi gerektiğini duyurmuştu. Trump’ın bu çağrısı, barış sürecinin hızlandırılması adına uluslararası baskının arttığını gösteriyor.