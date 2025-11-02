Son Mühür- Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın otomotiv sektörü tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

''Porsche, Mercedes-Benz ve Volkswagen'in açıkladığı son çeyrek rakamları Alman otomotiv sektörünün içinde bulunduğu krizin derinleştiğini'' gösterdiğini belirten TÜSİAD Almanya Direktörü Alper Üçok,

''Çin ve ABD'de önemli pazar payı kayıpları yaşadıklarını, elektrikli mobiliteye dönüşümde maliyetlerin büyüklüğünün satış gelirlerine yansımadığını göstermekte'' hatırlatmasında bulundu.



Porsche'nin karı ne kadar düştü?



Porsche 3.çeyrekte yaklaşık 1 milyar Euro zarar açıklarken, ilk 9 ayda konsolide faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 4 milyar Eurodan 40 milyon Euroya geriledi.

Vergi sonrası kar ise yıllık bazda yüzde 95,9 düşüşle 114 milyon Euroya düştü. Şirketin sadece 3.çeyrekteki yeniden yapılanma harcamaları 1.8 milyar Euro oldu.



Mercedes Benz için de tablo iç açıcı değil...



Mercedes Benz'in 3.çeyrekte, vergi, faiz ve amortisman öncesi kar (Ebit) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düştü. İlk 9 ayda cirosu yüzde 8 düşerek 98.5 milyar Euroya gerilerken, karı yüzde 50 düşüşle 3.9 milyar Euro oldu.

Volkswagen de zarar açıkladı...

Avrupa'nın en büyük otomobil grubu Volkswagen ise pandemiden bu yana ilk kez zarar etti. VW, 3. çeyrekte 1.3 milyar Euro zarar ettiğini duyurdu