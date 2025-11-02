Son Mühür- Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'in değişip yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) mi geliyor?

Düzenleme kapsamında çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacağına, işverenden yüzde 1 katkı alınacağına ve toplanan prime devletin yüzde 30 katkı koyacağına dair haberlerin yüksek sesle dile getirilmesine Prof. Dr. Aziz Çelik'ten itiraz geldi.

''TES Yasası (Henüz) Çıkmadı!'' hatırlatmasında bulunan Aziz Çelik,

''Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) değiştiği, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine (TES) geçildiği ve ücret ve maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılacağı haberlerine rastlanıyor.

Bu haberler hatalı'' vurgusunda bulundu.

Tehlikeli bir hedefi var...



''Henüz kanuni bir düzenleme yok. Sadece hükümetin böyle tehlikeli bir hedefi var. Bu hedef yıllardır var.'' diyen Prof. Çelik,

''OVP ve Kalkınma Planında yer alan BES'i Otomatik Katılım Sistemine (OKS) dönüştürme hedefi (TES) 30 Ekim 2025’te Resmi Gazete’de önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 yıllık programında da tekrar edilmiş.

Bu bir politika hedefi ve OVP'de olduğu gibi CB programında da yer almış.

Yeni bir konu yok. Sadece eski hedef tekrar edilmiş. CB Programı kanuni bir düzenleme değil. Bir politika belgesi.

Bu konu yanlış anlaşılmış ve yasal düzenleme yapılmış gibi haberlere rastlanıyor.

Aynı cümleler 2025 CB programında da vardı. 2005 yılında çıkaramadılar.

OVP'de açıkça yazılı Kanuni düzenleme şart bunun için.

TES meselesi daha çok su kaldırır.'' hatırlatmasında bulundu.