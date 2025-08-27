Son Mühür/Gamze Eskiköy- Enerjisa, Çeşme’de daha önce halkın yoğun tepkisiyle iki kez durdurulan GES projesini yeniden devreye almak için yeni bir ÇED süreci başlattı. Proje, Musalla Mahallesi Sarnıç mevkiindeki deniz manzaralı turizm bölgeleri, doğal sit alanları ve tarım arazilerini kapsıyor.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Biz yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ancak tarım topraklarımızın, zeytinliklerimizin, hayvancılık yapılan alanlarımızın ve doğal sit bölgelerimizin betonla kaplanmasına itiraz ediyoruz” denildi.

5,81 hektar tarım arazisi ortadan kalkacak!

Derneğin açıklamasına göre projenin hayata geçirilmesi halinde:

5,81 hektar tarım arazisi ortadan kalkacak,

18.600 panel için toprak sıyrılıp beton dökülecek,

Bölgedeki doğal yaşam geri dönüşsüz biçimde tahrip olacak..

Ayrıca Çeşme Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeşme yalnızca yaz aylarında turist ağırlayan bir belde değil; 12 ay boyunca tarım ve üretim yapılan bir coğrafyadır. Bu toprakların yok edilmesi, hem tarımı hem turizmi hem de kültürel yaşamı bitirmek anlamına gelir”