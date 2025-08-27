Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli dönüm noktalarından olan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü, İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna can veren tüm şehitler anılacak. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, kutlamaların titizlikle planlandığını belirterek tüm İzmirlileri bayraklarını asmaya ve bayram coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Törenler ve kutlamalar

Kutlama etkinlikleri, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Dr. Süleyman Elban ve beraberindeki protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul edecek.

Kabul töreninin ardından, heyet yine Cumhuriyet Meydanı'na geçerek halkla bayramlaşacak ve resmî geçit törenini izleyecek. Akşam ise Balçova Termal Otel'de saat 19.00'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul töreni gerçekleştirilecek.

Müzik ve denizde coşku

Bayram kutlamaları, çeşitli konserlerle de renklenecek. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, 28 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de Karşıyaka Hilltown AVM'de, 30 Ağustos günü ise yine saat 18.00'de Konak Atatürk Meydanı'nda konser verecek. Ayrıca, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da 30 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Balçova Agora AVM'de sahne alacak.

Deniz tutkunları için de özel bir etkinlik düzenlenecek. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na bağlı botlar, 30 Ağustos Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. Vatandaşlar, Konak Emir Çakabey İskelesi, Dikili Sahil Güvenlik İskelesi ve Yeni Foça Oasis Marina'da bu botları gezebilecekler.

İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı programının tüm detayları, İzmir Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alacak.