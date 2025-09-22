Son Mühür- Büyük umutlarla oturduğu Fenerbahçe Kulübü başkanlığı koltuğunda taraftarları hayal kırıklığına uğratan Ali Koç, kongrede Sadettin Saran'a yenilmekten kurtulamadı.

Yedi yıllık başkanlık döneminde camianın şampiyonluk hasretini gideremeyen Ali Koç'un Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray karşısında ezici bir zafer elde eden Eintracht Frankfurt için harekete geçtiği öğrenildi.

2002'den beri Süddeutsche Zeitung'da görev yapan Şilili Gazeteci Javier Caceres'in ilginç iddiasına göre Galatasaray'ın 5-1'lik skorla geride olduğu anlarda Alman kulübünün CEO'su Hellman'ı arayan Ali Koç, Galatasaray'a atılan goller için teşekkür etti.



İşte Javier Caceres'in konuyla ilgili haberi...



"Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki Eintracht Frankfurt’un CEO’su Axel Hellmann’ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı ve Hellmann, Frankfurt Arena’daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı.

Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti. Hellmann’ın Eintracht’ı Galatasaray’ı 5-1 yenmişti. Bu da Koç’ta memnuniyet yaratmıştı, çünkü kulübü İstanbul’daki komşusuna derin bir husumet besliyor. 'Teşekkürler.' diye fısıldadı Koç telefona, '5 kez teşekkürler'!"