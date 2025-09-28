Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, yol haritasının yanlış yönlendirmesi nedeniyle aracını süs havuzuna sürdü. Kazada yaralanan olmadı, araç çekiciyle çıkarıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Emniyet güçleri söz konusu kazayla ilgili soruşturma başlattı

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde alkollü olduğu öne sürülen sürücü, iddiaya göre yol haritasının yanlış yönlendirmesi neticesinde aracıyla süs havuzuna girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.