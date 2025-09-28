Son Mühür- Batman’ın Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi’nde dün akşam saatlerinde endişe verici bir olay yaşandı. İddiaya göre, madde etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi cami tuvaletine girerek hem kendine hem de çevreye zarar verdi.

Cemaatten ihbar

Tuvalette uzun süre kalan şahıs, bir süre sonra kapının camına yumruk atarak kırdı ve bağırmaya başladı. Duruma tanık olan cemaat üyeleri olayı hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kanlar içinde kalan şahıs, kırık cam parçalarına takılı halde bulundu. Ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılan kişi, ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kendisinde olmadığı öne sürülen şahsın sağlık durumu ve olayın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kamu düzenine ve güvenliğe zarar vermemesi için soruşturmayı sürdürdüklerini açıkladı.