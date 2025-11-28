Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın yokluğunu her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.

Takipçisinden gelen aile portresini odasına astı

Alişan, bir takipçisinin kendisine gönderdiği özel aile portresini odasının duvarına astı. Ünlü sanatçı bu anı, “Odama astım. Çok teşekkür ederim” notuyla Instagram hesabından paylaşarak binlerce beğeni topladı.

Yeğenlerini hiç yalnız bırakmıyor

Merhum kardeşi Selçuk Tektaş’ın, Merve Tektaş ile evliliğinden dünyaya gelen yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile sürekli vakit geçiren Alişan, aile bağlarına verdiği önemle biliniyor.

Ünlü isim, yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayarak hem onların yanında oluyor hem de kardeşine duyduğu özlemi bir nebze olsun hafiflettiğini ifade ediyor.