Son Mühür- Sahne performansları ve televizyon programlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Alişan, son dönemde verdiği kiloların ardından bu kez estetik iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, ünlü ismin yüz hatlarındaki değişim üzerinden tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf dikkat çekti

Alişan’ın sosyal medyada yayılan bir karesi, özellikle kaşlarının normalden daha kalkık görünmesi nedeniyle kullanıcıların dikkatini çekti. Görüntü kısa sürede farklı platformlarda paylaşılırken, fotoğraf üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, yüz ifadesindeki değişimi botoks iddialarıyla ilişkilendirdi.

Yorumlar kısa sürede çoğaldı

Söz konusu fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları çeşitli ifadelerle görüşlerini dile getirdi. Paylaşımın altında yapılan yorumlar, iddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Alişan’dan açıklama geldi

Hakkında ortaya atılan iddialar üzerine Alişan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafa “Kaşlar düştü, sakin olalım. Her şey yolunda” notunu ekleyerek iddialara yanıt verdi. Açıklama, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.