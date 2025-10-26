Son Mühür- Fatih Ürek’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen şarkıcı Alişan, sahne programını bitirir bitirmez soluğu hastanede aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, endişesini gizleyemedi. “Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız” ifadelerini kullandı.

“Dua etmekten başka çaremiz yok”

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu da hastaneye gelerek Fatih Ürek’i ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Şerifoğlu, “Dua etmekten başka çaremiz yok. Bu süreçte görmeyen varsa doktorlar gelsinler, görsünler” diyerek duygularını dile getirdi.

Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, sosyal medyada endişeyi artırdı. Ünlü sanatçının sevenleri, paylaşımlarında “Dualarımız seninle Fatih Ürek” etiketiyle destek mesajları yayımladı.

Doktorlardan açıklama bekleniyor

Sanat camiası ve hayranları, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili hastaneden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Ürek’in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öne sürülürken, yakın çevresinin umutlu olduğu bildirildi.