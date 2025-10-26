Son Mühür- Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye’nin son bölümünde, takımların mücadelesi nefes kesti. Haftanın dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, kendi içinden bir ismi eleme adayı olarak belirledi. Ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda da potaya girecek diğer yarışmacılar belli oldu.

Nisa ve Aslı potadaydı

Eleme potasında Nisa ve Aslı’nın da aralarında bulunduğu yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için hünerlerini sergiledi. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda hazırlanan tabaklar, gecenin kaderini belirledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışmaya veda eden isim Nisa oldu.

Stüdyoda duygusal anlar



Nisa’nın elenmesi stüdyoda hüzün dolu anlara sahne oldu. Gözyaşlarını tutamayan Nisa, duygularını paylaşırken jüri üyeleri de duygulandı. Mehmet Şef, konuşmasına “Ben başlamak istiyorum çünkü kızıma çok benziyorsun” diyerek başladı.

“En çok sevdiğim şey senin dobralığın, kızım da öyledir. Kız çocuğu hassastır. Bu sene hiç ağlamadım, sende de böyle olacağını düşünmezdim. Demek ki yaşlanıyoruz. Sende duygulandık,” sözleriyle Nisa’ya veda etti.

Somer Şef de gözyaşlarını tutamadı

Mehmet Şef’in sözlerinin ardından Somer Şef de gözyaşlarını tutamadı. Nisa’ya destek veren jüri üyeleri, onun MasterChef mutfağındaki emeğini ve enerjisini takdir etti.