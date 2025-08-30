Son Mühür / Merve Turan - Ünlü oyuncu Alina Boz ile iş insanı Umut Evirgen, ilişkilerini özel bir tatille pekiştirdi. Çift, 5 aylık beraberliklerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikah masasında taçlandırmıştı.

Gözlerden uzak evlilik

Medyanın yoğun ilgisinden uzak duran çift, evliliklerini sakin ve özel bir şekilde sürdürüyor. Magazin gündeminden uzak kalmayı tercih eden Boz ve Evirgen, hayatlarını birlikte adım adım şekillendiriyor.

Roma’da romantik kaçamak

Alina Boz ve Umut Evirgen, tatil rotalarını İtalya’nın tarihi başkenti Roma olarak belirledi. Çift, bu romantik kaçamağı sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaştı.

Alina Boz’un paylaşımları ilgi topladı

27 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı tatil kareleri büyük beğeni topladı. Alina Boz’un pozları, hayranlarından yoğun ilgi gördü ve sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.