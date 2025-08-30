Son Mühür- 21 Kasım 2022’de Amasya’da meydana gelen kaza, tiyatro camiasını yasa boğmuştu. Turne dönüşünde gerçekleşen kazada; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu yaşamını yitirirken, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralı olarak kurtulmuştu.

“Oteli beğenmedim, o yüzden yola çıktık”

İşiten, “Katarsis” programında yaptığı açıklamada kazanın nedenlerinden birinin kendisi olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, o gece otelde kalmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“O gün o kazayı yapmamızın sebeplerinden birisi biz başka bir yerde kalacaktık, o gece yola çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim ve Tolga beni orada bırakmak istemedi. ‘Sen burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Sen burada rahat uyuyamazsın, duş alamazsın’ dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayata veda etmekten zorlanıyorum.”

“Bilincimi hiç kaybetmedim”

Kazanın tüm detaylarını net bir şekilde hatırladığını dile getiren İşiten, “Ben hiç bilincimi kaybetmedim dolayısıyla her şeyi çok net hatırlıyorum” dedi.