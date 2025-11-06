İzmir’in Aliağa ilçesinde yapımı tamamlanan Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, Ege adalarıyla deniz ulaşımını güçlendirecek yeni bir hat olarak hizmete girmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir’in 7. deniz hudut kapısı olarak onaylanan iskele, bölgenin turizm potansiyelini artıracak önemli yatırımlar arasında gösteriliyor.

Proje İzmir’in yeni deniz hudut kapısı oldu

Aliağa Belediyesi ile Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin işbirliğiyle projelendirilen Aliaport, resmi onayın ardından uluslararası deniz trafiğine açılmaya hazır hale geldi. Yeni hudut kapısı statüsü, Aliağa’nın hem turizmde hem ticarette stratejik konumunu güçlendirecek.

Binlerce turisti Aliağa’ya çekmesi bekleniyor

Belediyeden yapılan açıklamada, Aliaport’un Ege adalarıyla karşılıklı seferlere başlamasıyla birlikte bölgeye binlerce turistin gelmesinin beklendiği ifade edildi. Projenin özellikle yaz sezonunda Aliağa’nın ekonomik hareketliliğine ciddi katkı sunacağı vurgulandı.

İlk sefer Midilli’ye yapılacak

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk seferin bu ayın üçüncü haftasında yapılacağını açıkladı. Başkan Acar, açılış niteliğindeki seferin ilçe protokolüyle birlikte Midilli’ye gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

“Aliaport, Aliağa’nın deniz turizminde yeni bir döneme adım atmasını sağlayacak. Uluslararası seferlerle ilçemizin görünürlüğü artacak.”

Deniz ulaşımında yeni hat, bölgede yeni fırsatlar

İskelenin faaliyete geçmesiyle birlikte Aliağa’nın hem yaz turizmi hem de kısa süreli tatil rotalarında önemli bir alternatif haline gelmesi bekleniyor. Projenin ilerleyen süreçte farklı adalarla yeni güzergahlar için kapı açabileceği ifade ediliyor.