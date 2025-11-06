Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında yılın ilk 10 ayında 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 10 milyon 776 bin 686 yolcuyla turizm merkezleri arasında öne çıktı.

Türkiye genelinde uçak trafiği arttı

Bakan Uraloğlu, DHMİ’nin ekim ayı verilerini paylaşarak iç hatlarda 88 bin 182, dış hatlarda 92 bin 44 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirtti.

Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 232 bin 636 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre toplam uçak trafiğinde yüzde 17,3 artış yaşandı.

Ekim ayında 23,8 milyon yolcu seyahat etti

Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 911 bin 500, dış hat yolcu trafiği 14 milyon 915 bin 851 olarak gerçekleşti.

Direkt transit yolcularla toplam yolcu sayısı 23 milyon 842 bin 682 oldu. Yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı.

10 aylık dönemde 211 milyon yolcuya hizmet verildi

Ocak-ekim döneminde Türkiye genelinde iç hat yolcu sayısı 85 milyon 495 bin 784, dış hat yolcu sayısı 125 milyon 615 bin 590 oldu.

Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 211 milyon 240 bin 360 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiği yüzde 6,2 arttı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10 ayda 10,7 milyon yolcuyu ağırladı

Turizm merkezleri arasında yer alan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında iç ve dış hatlarda toplam 10 milyon 776 bin 686 yolcuya hizmet verdi.

İzmir, Antalya ve Muğla havalimanlarıyla birlikte Türkiye turizminin en yoğun hava trafiğini karşılayan şehirler arasında konumunu güçlendirdi.

Turizm merkezlerinde yolcu sayısı 57,5 milyona ulaştı

Ocak-ekim döneminde turizm kentlerindeki havalimanlarında toplam 57 milyon 586 bin 925 yolcu ağırlandı.

Bu dönemde yolcu trafiği şöyle gerçekleşti:

İzmir Adnan Menderes: 10.776.686 yolcu

Antalya Havalimanı: 36.316.172 yolcu

Muğla Dalaman: 5.400.656 yolcu

Muğla Milas-Bodrum: 4.177.364 yolcu

Gazipaşa-Alanya: 916.047 yolcu

İstanbul havalimanları ülke trafiğini sırtladı

Ekim ayında İstanbul Havalimanı’nda toplam uçak trafiği 48 bin 502, yolcu sayısı ise 7 milyon 632 bin 493 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise ekim ayı yolcu trafiği 4 milyon 442 bin 875 olarak açıklandı.

“Uçak ve yolcu trafiğinde büyüme devam ediyor”

Bakan Uraloğlu, 2025 yılına girerken havacılık sektöründe büyümenin sürdüğünü vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye genelinde havalimanlarımız yılın 10 aylık döneminde 211 milyon yolcuya hizmet verdi. Artan uçuş ağımız, turizm hareketliliği ve yatırımlarımızla bu rakamları daha da yukarı taşıyoruz.”