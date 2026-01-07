Son Mühür/ Osman Günden - Yenilenen Aliapark Atla Terapi ve Hipoterapi Merkezi’nde kapalı manej alanı da hizmete açıldı. Dört mevsim kullanım imkânı sunan kapalı manej sayesinde binicilik eğitimleri ve terapi uygulamaları yaz ve kış şartlarından etkilenmeden yapılabilecek. Kapalı alan, binişlerin güvenli ve düzenli koşullarda gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

Kafe alanı oluşturuldu

Aliapark içerisinde yer alan ALBEST Aliapark Kafe de hizmete girdi. Kafe, binicilik faaliyetlerine katılanlar ve ziyaretçiler için dinlenme alanı olarak düzenlendi. Merkez bünyesindeki kafe, yiyecek ve içecek seçenekleriyle ziyaretçilere hizmet sundu.

Çalışma saatleri ve iletişim bilgileri

Merkezde binicilik eğitimleri pazartesi günü hariç olmak üzere 08.30–17.00 saatleri arasında yapılacak. Atla terapi, hipoterapi ve eğitim programlarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 399 00 10 veya 0533 423 08 35 numaralı telefonlardan merkeze ulaşabilecek. ALBEST Aliapark Kafe ise her gün 09.00–18.00 saatleri arasında açık olacak.