Olay, 25 Mayıs 2025 tarihinde Menemen’e bağlı Yahşelli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana gelmişti.

Bir anaokulu tarafından velilere yönelik düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Baltacı çifti, etkinliğin ardından kızlarıyla birlikte salondan ayrılmak üzere bahçe kapısına yönelmişti.

Bu sırada girişte bulunan dekoratif kemer, rüzgarın etkisiyle aniden devrilerek çiftin üzerine düşmüştü. Küçük kızları olaydan yara almadan kurtulurken, Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı ağır şekilde yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırıldılar, kurtarılamadılar

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktor Mehmet Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Durumu ağır olan Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak o da yaşam mücadelesini kaybetmişti. Baltacı çifti, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verilmişti.

İşletme sahipleri yargı önünde

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi İsmet Ceylan ile anne ve babası gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından İsmet Ceylan tutuklanırken, anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İsmet Ceylan ve babası G.C. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti. Sanıkların Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanmıştı.

Güvenlik kameraları o anları kaydetti

Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde Baltacı ailesinin salona gelişi, etkinlik boyunca vakit geçirmeleri ve rüzgarın şiddetini artırmasının ardından diğer ailelerle birlikte çıkış kapısına yönelmeleri yer alıyor.

Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde, dekoratif kemerin çiftin geçişi sırasında aniden devrildiği ve yaşanan panik anları net şekilde görülüyor.