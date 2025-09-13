TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mardin 1969 Spor karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılarak İzmir'e puansız döndü. Kızıltepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-siyahlılar, üstün bir oyun sergilemesine rağmen gol yollarında istediği başarıyı yakalayamadı. Maç boyunca rakip kaleye birçok etkili atak geliştiren Aliağaspor, aradığı golü bulamadı.

İlk yarıda gelen talihsiz gol

Mücadele, her iki takımın da kontrollü oyunuyla başladı. Aliağaspor, özellikle orta sahada topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü eline aldı. Rakip kaleyi zorlayan temsilcimiz, buna karşın ilk yarının son anlarında talihsiz bir gol yedi. Maçın 45. dakikasında Melih İnan'ın golüyle Mardin 1969 Spor 1-0 öne geçti. Bu gol, soyunma odasına moralli giden ev sahibi ekibin, ikinci yarıya daha rahat başlamasını sağladı.

İkinci yarıda oynanan oyuncu değişiklikleri

İkinci yarıya daha istekli başlayan Aliağaspor FK, beraberlik golünü bulmak için baskıyı artırdı. Teknik Direktör, oyuna müdahale ederek Hakan Demir'in yerine Mustafa Saymak'ı, Mertcan Açıkgöz ve İbrahim Yılmaz'ın yerine ise Ahmet İlhan Özek ve Malik Karaahmet'i oyuna alarak hücum hattını güçlendirdi.

Ancak, Mardin 1969 Spor kalecisi İsmail Cengiz'in başarılı performansı ve savunma hattının iyi yerleşimi, Aliağaspor'un gol çabalarını sonuçsuz bıraktı. Maçın hakemleri Safa Yılmaz, Mücahit Değermenci ve Umut Ertemel'in yönettiği karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Aliağaspor FK, 4. haftayı puansız kapatırken, önümüzdeki hafta oynayacağı maç için hazırlıklara hemen başlayacak.