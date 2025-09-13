Son Mühür- Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Kavacık Köyü Üzüm Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sabah saatlerinde kurulan stantlarla başlayan festival, gün boyu devam eden çeşitli etkinliklerle katılımcılara dolu dolu bir gün yaşattı. Festival kapsamında, üreticileri ve sanatı bir araya getiren atölye çalışmaları, bando gösterileri, kısa film gösterimleri ve DJ performansları gibi birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca, kadın emeği stantları ile yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Siyasiler ve halk üreticinin yanında

Festivalin açılışı, siyaset, bürokrasi ve halkı bir araya getirdi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti, CHP, MHP ilçe başkanları gibi önemli isimler katılım gösterdi. Bu kalabalık, yerel yönetimin ve siyasi partilerin yerel üreticiye verdiği desteğin bir göstergesi oldu. Etkinliğe katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gönderdiği mesajla festivalin önemine vurgu yaparak, Kavacık üzümünün Türkiye'nin tarımsal zenginliği olduğunu belirtti.

Üreticilerin sesi festivalde duyuruldu

Açılış konuşmalarında üreticilerin sorunları da dile getirildi. Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, üzümün kalitesinin arttığını ancak pazar ve destek eksikliklerinin devam ettiğini söyledi. Kavacık Muhtarı Hüseyin Yalçın da rekolte düşüklüğüne dikkat çekerek yerel yönetimlerden destek talebinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ise festivallerin amacının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu, asıl değerin üreticilerin emeği olduğunu vurguladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise konuşmasında, "Bugün burada, üzümlerimizin bereketini ve emeğimizi paylaşmak için bir aradayız" diyerek festivalin amacını özetledi. Kınay, üreticilerle ve vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın selamlarını iletti.

Üzüm yarışması sonuçlandı, ödüller sahiplerini buldu

Festivalin en heyecanlı anlarından biri, geleneksel Üzüm Yarışması'nın ödül töreni oldu. Karabağlar İlçe Tarım Müdürlüğü ve uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmesi sonucunda, birinci olan üretici Mehmet Imırgı, 2 tam altın ödülünü kazandı. İkinciliği elde eden Aycan Tarhan ve üçüncülüğe layık görülen Nevzat Öztürk de tam ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Yarışmaya katılan diğer 17 üreticiye de çeyrek altın hediye edilerek emekleri takdir edildi. Ödülleri, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ve Belediye Başkanı Helil Kınay takdim etti. Festivalin ilk günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın Burak Maral konseriyle coşkulu bir şekilde sona erdi.