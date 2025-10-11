Aliağa Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlı ve hijyenik hizmetler sunan sosyal tesislerine bir yenisini ekledi. Şehir merkezinde, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içinde yer alan Albest Meydan, sıcak-soğuk içeceklerden hamburger, pizza, makarna ve salata çeşitlerine kadar geniş menüsüyle hizmet vermeye başladı.

Ferah tasarımı, modern mimarisi ve güler yüzlü personeliyle dikkat çeken tesis, Aliağalıların dinlenip keyifli vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası oluşturdu. Self servis hizmet veren Albest Meydan’da sabahları sıcak poğaça ve çay servisiyle güne keyifli bir başlangıç yapılabiliyor.

Ailelere ve çocuklara özel alanlar

Tesiste yer alan kamelyalar, ailelerin ve arkadaş gruplarının birlikte vakit geçirebilmesi için düzenlendi. Ayrıca oluşturulan oyun alanı sayesinde çocuklar güvenli bir ortamda eğlenirken, aileler rahatça dinlenme imkânı buluyor.

Yeşille iç içe modern mekân

Albest Meydan’ın çevresi, parkın doğal dokusuna uygun biçimde düzenlendi. Peyzaj alanlarıyla bütünleşen mimarisi sayesinde tesis, yalnızca bir sosyal tesis değil, aynı zamanda kentin estetik değerini artıran bir yaşam alanı haline geldi.

Kitap tutkunlarına özel köşe

Tesisin içinde yer alan Aliağa Kent Kitaplığı köşesi, kitap severler için kültürel bir buluşma noktası sunuyor. Ziyaretçiler, içeceklerini yudumlarken kitap okuyabiliyor. Böylece Albest Meydan, gastronomiyle kültürü bir araya getiren özgün bir alan oluşturdu.

Başkan Serkan Acar: “Albest, Aliağa’nın markası haline geldi”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Albest markasının kısa sürede kentte tanınan bir değer haline geldiğini belirtti. Acar, “Albest, yeni tesisiyle artık tüm halkımıza hizmet veriyor. Sıcak-soğuk içecekleri, lezzetli yiyecekleri, tatlıları ve meşhur İzmir kumrusuyla her detayı özenle düşünüldü. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Albest Meydan’ın Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.