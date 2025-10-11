Son Mühür- CHP İzmir il Başkanvekili Barış Özdemir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kınık İlçe Başkanı Erdal Merdim'i görevden aldı.

Önceki ilçe başkanı Salih Barut'un belediyede görevli olması nedeniyle tüzüğe takıldığı kongreye Erdal Merdim tek aday olarak katılmıştı.

Merdim koltuğa oturduktan 15 gün sonra sürpriz bir kararla görevden alınarak CHP İzmir tarihinde bir ilke imza atmış oldu.



Karşıyaka'dan iki meclis üyesi...



CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü tarafından haklarında disiplin süreci başlatılan meclis üyesi Aydın Kızılkaya ve Candaş Yeter'in savunmalarının alınmasına karar verildi.



Kılıçdaroğlu ve Yücel'e hakaret...



Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki paylaşımları nedeniyle parti üyesi Remzi Kaplan'ın da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.