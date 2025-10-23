Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarı İkbal Kaytancılar, mahallenin Balçova ilçesine bağlanması yönünde talepler bulunduğunu duyurmuştu. Kaytancılar, Karabağlar’daki bazı hizmetlerde, özellikle cenaze aracı temininde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, mahalle sakinlerinin Balçova’ya geçiş yönünde istekli olduğunu belirtmişti.

Hizmet sıkıntıları sebep gösterildi

Muhtar Kaytancılar, mahalle sakinlerinin taleplerini, yerel hizmetlerde yaşanan eksikliklere dayandırdı. Cenaze aracı gibi temel ihtiyaçların zaman zaman karşılanamaması, halkın başka bir ilçe yönetimine geçiş isteğini artıran unsurlar arasında gösterildi.

"Genel merkezle görüşme gerekli"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, muhtar Kaytancılar’ın açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, “Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarıyla cuma günü il kongresinde tanıştım. Açıklamasından önce böyle bir talep hakkında bilgim yoktu. Bu tür bir durum tek başıma alınacak bir karar değil, öncelikle genel merkezimizle görüşülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

"Halkın görüşü dikkate alınır"

Yiğit, söz konusu talebin sadece yönetimsel bir değişim olmadığını, halkın isteklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, “Orada bir belediye başkanı var ve bu bir rekabet meselesi değil. Durumu hem oradaki belediye başkanımız hem de genel merkezimizle ele almalıyız. Elbette halkın görüşü dikkate alınır” dedi.

Siyasi dengeler de hesaplanacak

Başkan Yiğit, konunun siyasi dengeleri de etkileyebileceğine işaret ederek, “Fahrettin Altay Mahallesi Karabağlar’da önemli bir konumda ve yerel seçimlerdeki oy dağılımını etkileyebilir. CHP’li seçmen oranı yüksek, bu durumu da göz önünde bulundurmak gerekir” şeklinde konuştu.