Son Mühür/Gamze Eskiköy-İzmir’in Karabağlar ilçesi Uzundere’de, 300 yıllık Türkmen Tahtacı Alevi köyünde İsmailağa Cemaati’ne ait olduğu belirtilen kaçak öğrenci yurdu ve Kuran kursu binası tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yıkım kararına rağmen aylardır faaliyetini sürdüren bina için Karabağlar Belediyesi iki kez ihale açtı ancak hiçbir firma katılmadı. Süreçte cemaatin engellemeleri ve polis desteğinin sağlanmaması nedeniyle yıkım gerçekleşmezken, Belediye Başkanı Helil Kınay açıklamalarda bulundu.

Tıkanıklık belediyeden değil!

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yıkım sürecindeki sorunun belediyeden kaynaklanmadığını söyledi. Kınay, “Bu meselede defalarca kapsamlı açıklamalarda bulunduk. Belediye olarak sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak yalnızca bizim çabamızla bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Kaymakamlık, Emniyet, Valilik ve Bakanlık da üzerine düşeni yapmalı. Biz, ilgili kurumların da gereken adımları atacağına inanıyor ve bu doğrultuda beklenti içerisindeyiz. Kaçak ve mevzuata aykırı her durumun ortadan kaldırılması için herkesin görevini yapması gerekiyor" dedi.

İşbirliği sağlanırsa sorun çözülür

Başkan Kınay, çözüm için kurumlar arası işbirliği çağrısında bulunarak şu sözlere yer verdi:

5 gün önce yapılan ihale, kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin önemli bir halkasıdır. Bu çalışmalar, sürecin devam edeceğini gösteriyor. Belediyemiz adım atmaya devam ederken, Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlık’ın da aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz.

Yıkım konusu, belediye açısından bir sorun teşkil etmiyor. Kararlar alınmış, ihaleler yapılmış ve süreçler başlatılmış durumda. Biz üzerimize düşeni yasal çerçevede yerine getiriyoruz. Ancak yaşanan tıkanıklığın sebebi, belediyenin değil; Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlık tarafından yapılması gereken işlemlerin hayata geçirilmemesidir.

Biz, belediye olarak görevimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Fakat bundan sonrası için Valilik, Kaymakamlık ve Bakanlık’ın net bir tavır alması, gerekli uygulamaları hayata geçirmesi ve iradesini ortaya koyması gerekiyor. Bu işbirliği sağlandığında sorunun sağlıklı bir şekilde çözüleceğine yürekten inanıyorum"