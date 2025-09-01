Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çiğli Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Başkan Onur Emrah’ın babaannesinin vefatı nedeniyle katılamaması üzerine Başkan Vekili Rıfat Özer’in yönetiminde gerçekleşti.

AK Partili Avcı’dan 'ikinci Harmandalı' iddiası

AK Parti Meclis Üyesi Mürşit Avcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı’da yeni bir katı atık bertaraf sahası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu yönünde duyum aldıklarını dile getirdi.

Gerekirse başka şehir bulunsun ama Harmandalı'ya çöp dökülmesin diyen Avcı, “Biliyorsunuz Harmandalı çöplüğü kangren oldu. Mahkemeye veren Dursun Ali Bey’e de teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğü söz konusu, buraya artık çöp dökülmemesi gerekiyor. Ama bir duyumlarımız var sanki Büyükşehir Belediyesi Harmandalı’da yeni bir çöp dökme sahası olsun diye Çevre Şehircilik’e başvuruda bulunmuş. Ne derecede doğru bu bilmiyoruz. Ama gerçekten Harmandalı miadını doldurdu, hep birlikte başka bir ilçe gerekirse başka bir şehir bulunsun ama Harmandalı’ya başka çöp dökülmesin artık istiyoruz. Bu sorun hepimizin sorunu siyaset üstü bir sorun hep birlikte buna karşı durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaner: Çiğli’nin bütün dertleri bitti mi?

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner ise meclis gündemini eleştirdi.

Kaner, “Eleştirim yürütmeye yönelik, her ay toplanıyoruz ama bu ay sadece üç tane önergemiz var, Allah aşkına Çiğli’nin bütün dertleri bitti, iki tane yönetmeliği düzeltmek mi kaldı? Hepimiz Çiğli’de yaşıyoruz, Çiğli çöpten, kokudan geçilmiyor. Bir kaygı içindeyiz, acaba iş yanardöner yine bize patlar mı? Bu işin kısır döngüye dönüşüp yine Çiğli’ye gelmesinden dolayı endişeliyiz. Büyükşehir’in yeni bir katı atık bertaraf tesisi yeri bulup bunun başvurusunda bulunup yeni bir yer kuracak. Burası kesinlikle Çiğli olmamalı” dedi.

CHP’li Baytaş: Çöp denince akla Çiğli gelmesin

CHP’li Meclis Üyesi Düzgün Baytaş da Harmandalı çöplüğünün yarattığı sorunlara dikkat çekti. Baytaş, “Harmandalı’da bölgesinde oturan biri olarak; araçlardan dökülen çöp suları, sinek sorunu, çöp kokuları… Özellikle geceleri açılan kapaklar nedeniyle artan koku… Yerleşim yerlerine kadar uçan çöp poşetleri, yazın çıkan yangınlar, binalarımızda ve arsalarımız oluşan imar değer kayıpları, doğal arazilerin bozulması, heyelan sonucu mesken sahiplerinin yerlerinden olması, yeraltı sularına verdiği zararlar gibi sonuçlarını saymakla bitmez. Yerleşim yerlerine çok yakın olan bu tesis, oluşturduğu tehlikeler ortadayken tekrar ikinci döküm izni alma çabasına karşı Çiğli hemşerilerim adına görev yapan tüm meclis üyelerimizden siyasi parti gözetmeksizin Çiğli için birlik olup bu kararın çıkmaması için duyarlı olmaya davet ediyorum. Çöp sorunu denince ilk akla gelen ilçe olarak anılmak istemiyor ve çözüm alternatifinden Harmandalı ve Çiğli’nin çıkarılmasını talep ediyorum