Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılayabilmesi amacıyla ilçe genelinde güvenlik uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Kritik noktalarda denetimler sıklaştırıldı

Yılbaşı gecesi kapsamında özellikle meydanlar, eğlence mekânları, ana ulaşım güzergâhları ve kalabalık oluşması muhtemel bölgelerde denetim ve kontrollerin artırıldığı bildirildi. İlçe genelinde olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekipler sahada olacak

Alınan tedbirler doğrultusunda asayiş, trafik ve devriye ekiplerinin yılbaşı gecesi boyunca görev başında olacağı, hem yaya hem de araçlı devriyelerle güvenliğin sağlanacağı belirtildi.

“Tüm hazırlıklar tamamlandı”

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yeni yıla güvenli şekilde girebilmesi için gerekli tüm planlamaların yapıldığını ifade etti. Açıklamada, 2026 yılının Aliağa halkı için sağlık, huzur ve güven içinde geçmesi temennisine yer verildi.