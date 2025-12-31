Son Mühür/ Seçil Ünlü - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesi’nde işçilerin aylardır maaş alamadığı gerekçesiyle grevde olduğu süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışı tatiline ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Saygılı, CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını eleştirerek, son yıllarda “tatilseverlik” olarak nitelendirdiği bir yaklaşımın ortaya çıktığını savundu. Bu anlayışın son örneğinin Buca Belediyesi’nde yaşandığını ifade eden Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kimin kiminle ve ne şekilde tatil yaptığı, sosyal hayatını nasıl yaşadığı, hangi turizm destinasyonunu tercih ettiği bizi ilgilendirmez, bağlamaz, konu dahi edilmez. Bu yönüyle mesele şahsım açısından hükümsüzdür. Ancak Buca Belediyesi önünde aylardır maaşını alamadığı için grev yapan emekçi kardeşlerimizi bu görüntüler yaralar.”

“Mağdur işçilerin vicdanı sızlıyor”

İşçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Saygılı, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Evine ekmek götüremeyen, evladının karşısında boynu bükük kalan babaları bu sefahat üzer. Emeğinin karşılığını alamadığı için hayat standartlarından taviz veren kadın işçileri bu keyif çatılan görüntüler rencide eder. Ma’şeri vicdan buna razı gelmez.”

“Buca’nın sokakları çöpe teslim”

Buca’daki çevre sorunlarına da değinen Saygılı, ilçenin çöple ve çevre kirliliğiyle anıldığını öne sürdü. CHP’li belediyecilik anlayışının Buca’yı yönetim krizine sürüklediğini savunan Saygılı, “Buca’yı gezenler sokakların çöpe, çevre kirliliğine teslim edildiğini görecektir” dedi.

“İşçi hakkı söylemiyle çelişen tablo”

Saygılı, CHP Genel Başkanı’nın kamuoyundaki işçi hakları söylemi ile Buca’daki uygulamalar arasında çelişki bulunduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Buca’nın sesine kulak verenler, ekranlarda işçi hakkı diye bağıran CHP Genel Başkanı’nın, kamera arkasında işçinin hakkını çiğneyen bir belediye başkanını nasıl kolladığını mağdur işçilerden duyacaktır. Tarih ve İzmir şahittir.”

“İşçiyi değil keyiflerini düşünüyorlar”

Açıklamasının sonunda eleştirilerini sertleştiren Saygılı, şu ifadelerle sözlerini tamamladı: “İşçiyi değil keyiflerini düşünüyorlar. Emeği değil ceplerini önemsiyorlar. İnsanı değil rantı önceleyen bir anlayışla hareket ediyorlar. Çalışmayı değil tatili seviyorlar. Biz Buca’da yaşanan bu yönetim krizini, işçi sömürüsünü ve hak gaspını konuşmaya ve kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Tatilseverlere duyurulur.”