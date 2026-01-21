Balıkesir depremlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye genelinde yeni depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen depremin ardından akşam saatlerinde de Balıkesir'de bir deprem meydana geldi.

4.5 ile sallandı!

Akşam saatlerinde Balıkesir depremle sallandı. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre, saat 18.11 sıralarında meydana gelen depremin meydana geldiği derinlik ise 11.58 KM olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili aktarılan veriler şu şekilde: