24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupasına katılan A Milli Erkek Futbol Takımımız, turnuvaya katılmadan önce konvoylar eşliğinde gitti. Beklentilerin altında kalan ay-yıldızlılara turnuva öncesi yüzlerce araç eşlik etti. Kupada büyük hayal kırıklığına uğrayan bizim çocukların memlekete gelişi sessiz sedasız oldu. Tüm Türkiye'nin tek yürek izlediği maçlarda nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nu son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki üçüncü maçında ABD’yi 3-2 mağlup etmesinin ardından özel uçakla Los Angeles’tan İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaşan ay-yıldızlı kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. Başkan Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok üzgün oldukları söyledi. Takımda yer alan bazı futbolcular izin alarak dönüş yapan kafilede yer almadı. Milli futbolcularımızda üzüntü ve moral bozukluğu gözlemlendi. Vatandaşlarımız milli takıma ilgi göstermedi.

Kaynak: Haber Merkezi