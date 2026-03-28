Son Mühür- İzmir’in Aliağa ilçesinde planlanan atık yağ rafinasyonu ve madeni yağ üretim tesisine ilişkin önemli bir süreç başlıyor. Proje kapsamında, çevresel etkilerin değerlendirilmesi amacıyla halkın katılımına açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Ege Furkan Group İnş. Geri Dön. San ve Tic. LTD. ŞTİ. tarafından hayata geçirilmesi planlanan tesis, İzmir ili Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi’nde, 1247/1 Sokak No:12 adresinde (tapunun 230 ada, 2 parseli) kurulacak. Söz konusu proje için, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” gerçekleştirilecek.

Toplantı, bölge halkını proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenleniyor. Katılım süreci, çevresel etkilerin değerlendirilmesinde yerel paydaşların katkısını sağlamayı hedefliyor.

Toplantı, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te, Aliağa Samurlu Mahallesi’nde bulunan Obapark Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Yetkililer, bölge halkını toplantıya katılarak görüşlerini paylaşmaya davet etti.

Planlanan tesisin, atık yağların geri kazanımı ve madeni yağ üretimi alanında faaliyet göstermesi öngörülürken, projenin çevresel etkileri ve alınacak önlemler toplantıda detaylı şekilde ele alınacak