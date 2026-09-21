Son Mühür- 39. Ahilik Haftası kutlamaları İzmir'i coşkuyla sardı. Bu kapsamda Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası da etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Etkinlikler Pınarbaşı merkez meydanında düzenlendi. Halk oyunları gösterisi, aşıklar atışması ile meslek standlarının yer aldığı Ahi Sokağı vatandaşın ve ilçe esnafının büyük ilgisini çekti.

Ahi Sokağı’na anlamlı vefa

Ayrıca bir vefa örneği olarak Ahi Sokağı’na bir süre önce kaybedilen İESOB’nin kurucu başkanı Cemal Tercan’ın adı verildi. Dikkat çeken bir diğer husus da öğrencilerin Ahilik temalı resim ve karakter yazı sergileri oldu.

Etkinliklere Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanvekilleri Necdet Heppekcan, İhsan Esen ile İzmirli oda ve kefalet kooperatifleri başkanları, Bornova ilçesi kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bugün meydanda yalnızca insanlar değil, gönüller buluştu”

Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle ilçe esnaf sanatkarı arasındaki bağı güçlendirdiklerini kayderek "Etkinliklerimizle yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostluğu, dayanışmayı ve aynı sofranın bereketini üyelerimizle, halkımızla birlikte yaşadık.

Bugün meydanda yalnızca insanlar değil, gönüller buluştu. Bir selamda samimiyeti, bir tebessümde kardeşliği, bir tokalaşmada yılların hatırını hissettik. Bu güzel tabloyu görmek bizler için tarif edilmesi güç bir mutluluk ve gurur oldu. Bu güzel günü unutulmaz kılan, emeğini, desteğini ve gönlünü ortaya koyan herkese kalbimin en içten duygularıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikler sonunda oda başkanı Cezmi Çulhaoğlu, günün anısına Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner’e ‘Ahilik Kitabesi’ni içeren bir plaket sundu.