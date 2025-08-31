Son Mühür- İzmir’i önümüzdeki 32 saat zorlu bir süreç bekliyor. Menemen Yahşelli’den gelen 2200’lü isale hattında meydana gelen arıza sonrası 32 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Konak ve Menemen’i etkileyecek su kesintisinin saat 21.00 itibarıyla başlayacağı duyuruldu.

Kesintinin başlayacağı saatten sadece beş dakika önce duyuru yapılması İzmirlileri kızdırdı.

Sosyal medya kesinti olması kadar, kesintinin neden bu kadar geç haber verildiğine yönelik tepkilere sahne oldu.

İzmir’deki 32 saatlik su kesintisine yönelik tepkilerden birkaç örnek...

Afrika’ya kuyu açan derneklere çağrı...

- Az önce İZSU'dan mesaj geldi, birazdan suyunuzu keseceğiz, iki gün su yok size diyorlar. Zaten bugün gün içinde de kesmişlerdi. Afrika'da kuyu açan yardım derneklerini İzmir'e davet ediyorum, gelip bize de bir kuyu açsınlar. Burada medeniyet yok. Vallahi de yok.

- 30 saatlik su kesintisini 5 dakika önce haber vermek sadece İzmir’de olurdu rezil yönetim sizi beceriksizler ordusu ne önlem alırsınız ne onarım yaparsınız.

Vatandaş böyle perişan edilir mi?

- İzmir’de uzun bir su kesintisi var ve ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. 32 saatlik su kesintisi kesintiden 5 dakika önce duyuruluyor. Vatandaş böyle perişan edilir mi? Cenazemizin mevlidi vardı ve çamaşır bulaşık olduğu gibi kaldı.

- Bir şehirde, hem de en yüksek emlak vergisinin alındığı yerde 32 saat su kesintisini yapmak iş bilmezlik, riyakarlık ve çağ dışılıktır. Bu kadar beceriksiz ama çabuk zenginleşen bürokrat nasıl bir araya gelir anlamak mümkün değil. Yazıklar olsun!

- 21.00 da başlayacak 32 saatlik su kesintisini 20.59 haber veren İZSU genel müdürlüğünü ve İzmir Büyükşehir Belediyesini tebrik ederim.

- Bir hat arızası ve tüm şehir 32 saat susuz. Alkışı hak ediyorsunuz, haber vermediğiniz için ayrıca daha büyük alkış.

- Eleştirilerin çoğu neden kesintinin daha önceden bildirilmediği yönünde. Arıza oluşmuş, acil olarak müdahale edilmiş. Ne yapacaklardı suyun boşa akmasına izin mi verilecekti? Böyle yapsalardı bu sefer de neden su boşa akıyor, geç müdahale ediliyor diye eleştireceklerdi.

- Katrilyonlarca bütçe alan İZSU kesinti yapacağını kesinti yapacağı saat 21.00 e beş dakika kala mesaj ile bildirdi. İddia odur ki kesinti İnternational Fuarımızın ihtiyacı içinmiş.

İZSU’dan bilgi notu...

32 saatlik kesintinin geç verildiğine yönelik eleştirilere yanıt veren İZSU Şube Müdürü Ömer Anar,

‘’Yahşelli içme suyu arıtma tesisinden kente su taşıyan 2200’lük boruda arıza meydana geldi. Beklenmedik durum olduğu için haliyle önceden bir bildirim yapılamıyor. Anında sosyal medyadan ve Sms ile duyurusu yapıldı. Fuar ile de bir ilgisi yok ayrıca. Şu anda hattaki suyun boşalması bekleniyor. Bu bile saatler alıyor.’’ Hatırlatmasında bulundu.