Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Göztepe'de, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a yönelik tepkiler maçın ardından da kesilmedi. Üst üste ikinci yenilgisini alan İzmir temsilcisi, özellikle kritik bir kararla on kişi kalmalarına neden olan pozisyona büyük bir itiraz yükseltti. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çekici görseller ve mesajlarla hakem performansını protesto etmeye devam ediyor.

Kırılma anı ve kırmızı kart kararı tartışma yarattı

Müsabakaya oldukça etkili bir başlangıç yapan Göztepe, henüz 6. dakikada Efkan'ın kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Ancak Galatasaray, 19. dakikada Osimhen ile skoru eşitledi. Maçın seyrini tamamen değiştiren ve Göztepe'nin asıl tepki gösterdiği an, 42. dakikada yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Malcom Bokele, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen ile girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne temas ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı. Bu karar, İzmir ekibinin büyük tepkisine neden oldu ve maçın kalan bölümünde on kişi mücadele etmek zorunda kalmaları, mağlubiyetin temel sebebi olarak gösterildi.

Sosyal medyadan görüntülü ve imalı tepki: "Biçildik"

Maçın sona ermesinin hemen ardından Göztepe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden çarpıcı bir video paylaşımı yaptı. Paylaşımda, Bokele'ye kırmızı kart gösterilmesine yol açan pozisyonun görüntüleri kullanılarak, kararın haksız olduğu ima edildi. Video, "Her sene aynı film" başlığıyla yayımlanarak, kulübün geçmişteki benzer hakem hatalarına gönderme yaptığı anlaşıldı. Bu paylaşımın hemen ardından, maç sonucu görselini de yayımlayan Göztepe, görselin altına tek kelimelik bir ifade olan "Biçildik" notunu ekleyerek, hakem Oğuzhan Çakır'ın kararlarıyla mağlup edildiği yönündeki tepkisini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

Teknik Direktör Stoilov hakem yorumundan kaçındı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hakem performansı hakkındaki sorulara daha temkinli bir yaklaşımla cevap verdi. Stoilov, hakemlerle ilgili yorum yapmayı kendi işi olarak görmediğini belirterek, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil," dedi. Bulgar teknik adam, asıl odak noktasının takım içindeki sorunları çözmek olduğunu vurgulayarak, "Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum," diyerek mağlubiyetin sadece hakeme bağlanmasının önüne geçmeye çalıştı.