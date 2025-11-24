Son Mühür/ Osman Günden - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, Aliağa’da düzenlenen resmi tören ve etkinliklerle kutlandı. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kutlama programı Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde devam etti. Program; HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan özel içeriklerle zenginleştirildi.

Protokol yoğun katılım gösterdi

Etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, ilçe protokolü, kurum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akyüz: “Öğretmenlerimiz ülkemizin en büyük güvencesidir”

Programın açılış konuşmasını Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Akyüz, öğretmenliğin hem Cumhuriyetin temel değerlerinde hem de toplumun kültürel belleğinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değildir; bir ülkenin geleceğini şekillendirmektir. Evlatlarımıza iyiyi, doğruyu, güzeli, vatan sevgisini aşılayan, onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatan öğretmenlerimiz ülkemizin en büyük güvencesidir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Öğretmen ve öğrencilerden duygusal gösteriler

Konuşmaların ardından farklı mesleklerden bireylerin öğretmenlerine duyduğu minneti anlatan video gösterildi.

Şehit öğretmenler anısına hazırlanan özel video salonda duygusal anlar yaşattı.

Ardından:

“Öğretmen” oratoryosu

Müzik dinletisi

“Dünden Bugüne Öğretmenlik” tiyatro gösterisi

“Öğretmen” şiiri

HABAŞ öğrencileri tarafından sahnelendi. Program, öğretmen korosunun performansı ve zeybek gösterisiyle sona erdi.

Emekli öğretmenlere şeref belgesi

Törende emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Kaymakam Zekeriya Güney tarafından sunuldu. Emekli öğretmen Dilberhan Oktay, tüm öğretmenler adına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bir öğretmen görevden emekli olur ama öğretmenlik ruhundan asla emekli olmaz. Bizler hâlâ öğretmeyi, genç nesillerin başarısıyla gurur duymayı sürdürüyoruz.”

Program hatıra fotoğrafları ile son buldu

Aliağa’daki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, protokolün ve öğretmenlerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı.