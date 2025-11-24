Manisa’nın Akhisar ilçesinde, hem tarihin hem de aile hatıralarının yeniden hayat bulduğu özel bir köy yer alıyor. Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun kurucusu İsmail Keskinoğlu’nun, 1900 yılında doğduğu Yunanistan’ın Drama kasabasına bağlı Ravika Köyü’nden esinlenilerek inşa edilen bu yerleşim, ziyaretçilerine geçmişin izlerini bugünde hissettiren özgün bir atmosfer sunuyor. Ancak Ravika, sıradan bir köy değil; yalnızca özel izinle ve grup hâlinde gezilebilen, kapıları herkese açık olmayan bir alan.

Taş sokakları ve tarihi yapılarıyla geçmişi bugüne taşıyor

Yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerine kurulan köy, orijinal Ravika’nın mimari dokusunu birebir yansıtacak şekilde inşa edildi. Taş sokaklar, köy evleri, muhtarlık binası, bakkal, berber, okul, cami ve konferans salonu, İsmail Keskinoğlu’nun çocukluk yıllarındaki atmosferi yeniden canlandırıyor. Köydeki her detay, hem aile tarihine hem de Akhisar’ın köklü kültürüne işaret ediyor.

Drama usulü zeytinyağı üretimi köyün değerini artırıyor

Ravika Köyü’nün dikkat çeken yanlarından biri de Drama Yağhanesi’nde geleneksel taş baskı ve soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağları. Köyün içinde yetiştirilen zeytinlerden elde edilen bu ürünler, kalitesi ve tadıyla öne çıkıyor. Zeytinyağları Ravika markasıyla tüketicilere sunularak köyün hikâyesinin Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmasını sağlıyor.

Klasik araç sergisi ve İnönü’nün arabası ilgi çekiyor

Köyün içinde yer alan klasik araba sergisi de ziyaretçilerin ilgisini çeken bölümlerden biri. Sergide, İsmet İnönü’ye ait aracın bulunması, Ravika’nın yalnızca tarihi bir köy dokusu değil, aynı zamanda kültürel bir arşiv niteliği taşıdığını gösteriyor.

Bireysel ziyaret yasak: Ravika’ya giriş yalnızca izinle mümkün

Ravika Köyü, Keskinoğlu ailesinin özel mülkü olduğu için bireysel ziyaretlere kapalı. Köyü görmek isteyenlerin, yalnızca grup oluşturup önceden insan kaynaklarından izin alması gerekiyor. Üstelik ziyaret günleri sınırlı; cumartesi ve pazar günleri köy gezilebiliyor. Giriş ücretsiz olsa da rehberli veya grup hâlinde yapılan ziyaretler tercih ediliyor.

Köye ulaşım nasıl sağlanıyor?

Ravika Köyü’ne özel araçla gitmek isteyenler, Manisa merkezden Akhisar’a doğru ilerleyip Kapaklı Mahallesi yönüne sapıyor. Köy, Keskinoğlu Çiftliği arazisinde yer aldığı için yönlendirme tabelaları bulunuyor. Toplu taşıma ile gidecek olanların ise önce Akhisar’a ulaşması, ardından izin alarak grup ziyareti planlaması gerekiyor.

Aile tarihini ve Akhisar’ın kültürünü buluşturan özel bir alan

İsmail Keskinoğlu’nun 1963 yılında küçük bir tavuk çiftliğiyle başlayan girişimcilik yolculuğu, bugün Türkiye’nin önemli şirketlerinden birine dönüşmüş durumda. Bu yolculuğun köklerini simgeleyen Ravika Köyü ise hem aileye hem de ziyaretçilere geçmişle bağ kurma imkânı sunuyor. Doğayla çevrili, sessiz ve dışarıdan bakıldığında gizemli görünen köy, içinde uzun bir tarihin izlerini barındırıyor.

Ravika Köyü, yalnızca bir yerleşim alanı değil; anıları, kültürü ve geleneği bir arada yaşatan özgün bir yapı olarak Akhisar’ın özel yerlerinden biri olmayı sürdürüyor.