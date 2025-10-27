Aliağa Futbol Kulübü ile Serikspor arasındaki mücadele yarın saat 13.30’da Aliağa Atatürk Stadı’nda başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada, normal sürenin eşitlikle tamamlanması halinde uzatmalar ve gerekirse seri penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belirlenecek.

Aliağa sahasında üç sezondur yenilmiyor

Evinde sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Aliağa Futbol Kulübü, son üç sezondur sahasında yenilgi yüzü görmedi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-siyahlılar, Türkiye Kupası’nda da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Kupada iki rakibini saf dışı bıraktı

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda önceki turlarda rakipleri İnegöl Kafkasspor ve Bornova 1877’yi eleyerek 3. tura yükselmişti. Teknik direktör Hakan Şapçı yönetimindeki ekip, bu karşılaşmada da güçlü performansını sürdürmek istiyor.

Fethiyespor deplasmanda sahne alacak

Türkiye Kupası heyecanı yalnızca Aliağa’da değil, diğer Ege temsilcilerinde de yaşanacak. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, aynı saatte Tunceli Atatürk Stadı’nda Dersim Spor deplasmanında tur bileti arayacak.