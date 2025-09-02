Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Genel Menajer Levent Türknas, başantrenör Özhan Çıvgın ve oyuncular katıldı.

Başkan Acar’a özel forma takdimi

Kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Başkan Serkan Acar’a Avrupa kupası maçlarında giyilecek özel formanın hediye edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yeni sezon öncesinde Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, bu sezon FIBA Europe Cup müsabakalarında giyeceğimiz, adına özel hazırlanan formamızı takdim ettik” ifadeleri yer aldı.

“Verimli bir sohbet gerçekleştirdik”

Petkimspor’dan yapılan açıklamada ayrıca, “Basketbol başta olmak üzere Aliağa’da hızla gelişen tüm spor branşları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda şehrimize ve camiamıza başarılar diliyoruz” denildi.