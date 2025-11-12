İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe, üzerine gemi parçası düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz işçinin, olaydan sadece bir gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Üzerine gemi parçası düştü

Edinilen bilgilere göre kaza, Aliağa’daki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde meydana geldi. 44 yaşındaki işçi Hasan Aktepe, söküm işlemi sırasında büyük bir gemi parçasının altında kaldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktepe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, iş kazasının ardından bölgedeki çalışmalar geçici olarak durduruldu.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde iş güvenliği önlemleri ve söküm sürecine dair detayların inceleneceği öğrenildi. Savcılık ve iş müfettişleri, kazaya neden olan ihmal olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

İki çocuk babasıydı

Hayatını kaybeden işçinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Talihsiz işçinin, kazadan bir gün önce doğum gününü kutladığı bilgisi yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derinden sarstı.